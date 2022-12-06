الأردن يرحب بالتوقيع على وثيقة إنهاء الأزمة في السودان

الوكيل الإخباري - رّحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الأطراف في جمهورية السودان الشقيق على وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري، بشأن الفترة الانتقالية في البلاد يوم أمس.

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وأكدت الوزارة دعم المملكة الكامل للاتفاق، والذي يعد إنجازاً مهماً في هذه المرحلة، مثمنةً الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسير هذا الاتفاق، ومعربةً عن أملها بأن يمثل هذا الاتفاق باكورة لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والازدهار، وأن يصل هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان و للمنطقة.





