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الثلاثاء، 18-01-2022 04:48 م

الخدمة المدنية: أكثر من 30 ألف متنافس على 500 شاغر لوظيفة حارس في "التربية"

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الوكيل الاخباري - صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان استكمل جميع مراحل عملية التدقيق على بيانات المتقدمين على وظيفة حارس (الفئة الثالثة) في وزارة التربية والتعليم ، والبالغ عددها 500 وظيفة تم الإعلان عنها سابقاً في الصحف وعلى موقعه الالكتروني، وانه التزاماً من الديوان بمبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص قام بتخصيص الرابط الالكتروني التالي : http://csb.gov.jo/web/applic3 من خلال موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo .اعتبارا من اليوم 18/1/2022 وحتى نهاية يوم الخميس القادم الموافق 20/1/2022 .

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ويأتي ذلك لغايات اتاحة الفرصة لكافة المتقدمين على وظيفة حارس الاطلاع على نقاطتهم التنافسية والية احتسابها (مجموع النقاط التنافسية) وفقا لمؤهلاتهم العلمية ونقاط الدورات التدريبية المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة وفقا لبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وأضاف الناصر ان بإمكان المتقدمين ارسال ملاحظاتهم او اعتراضاتهم في حال وجدت من خلال الرابط الالكتروني ذاته ، علما انه لن يتم استلام أي ملاحظات او اعتراضات بعد انتهاء هذه المدة ، وذلك حتى يتمكن ديوان الخدمة المدنية من استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف وفقا للتعليمات المعمول بها.

 

ورجح الناصر انه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم سيقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارة بعقد امتحاناً تنافسياً للمتقدمين على هذه الوظائف وفقا لأحقيتهم التنافسية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، أي بواقع (6) مرشحين او العدد المتوفر لكل وظيفة.


وفي ذات السياق بين الناصر أن عدد الطلبات المستلمة للتنافس على وظيفة حارس في وزارة التربية والتعليم (30075) طلب توظيف أعتمد منها بعد عملية التدقيق (28926) طلب، أي ما نسبته (96.1%) من اجمالي الطلبات المقدمة، وتوزعت الطلبات المقدمة على الأقاليم الجغرافية بواقع (11888) طلب على إقليم الشمال، و (11323) طلب على إقليم الوسط و (5715) طلب على إقليم الجنوب، في حين بلغت الطلبات غير المعتمدة (1149) طلب.

 




 

 


 

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