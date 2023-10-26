الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

استشهاد 9 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال لشارع النفق بغزة

عاجل

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 01:05 م

"الخدمة المدنية": الترشيح للوظائف من مخزون الديوان لا يلبي احتياجات الوظيفة

M63A9029


الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الترشيح للوظائف من مخزون الديوان المعتمدة على الأقدمية بحيث يخصص للأقدمية 50 نقطة من أصل 70 لا يعكس أي مدخلات نوعية في مجال تلبية احتياجات الوظيفة.

اضافة اعلان


وأوضح الناصر خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية اليوم الخميس، والفريق الفني لمشروع تطوير أدوات وآليات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية، أن ذلك يبرز أهمية التوجه الاستراتيجي للحكومة والديوان للتحول نحو الإعلان المفتوح الذي يسمح بتلبية احتياجات الوظيفة من مهارات وقدرات واستعدادات بشكل دقيق.


وأشار الى أهمية وجود نظام استقطاب تنافسي على أساس الجدارة والكفايات الوظيفية في ظل التوجه نحو اللامركزية في التعيين والانتقال للإعلان المفتوح وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وبما يوفر مدخلات مناسبة للخدمة المدنية من الموارد البشرية ذات الكفاءة والموهبة.


وأكد أن هذه الإجراءات العملية توجه وتنظم اختيار الأفضل من بين المتقدمين وفقا لمبادئ الجدارة والاستحقاق، بما يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة وتحقق مبدأ الثواب والعقاب للموظف الجديد وتقصير مدة التأهيل للموظف وتسريع انخراطه في العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب وجود دقة وتعمق في أساليب الاختيار من خلال الامتحانات التنافسية وتنوعها، والمقابلات بأشكالها المختلفة.


وأضاف، إن أهمية ذلك تكمن في أن بعض الأمور لا يمكن قياسها لاكتشاف جوانب سلوكية أو صفات شخصية أو أنماط إدارية تتطلبها عملية التفاعل في مجموعات العمل، وإنما من خلال مجموعة من الأدوات التي يعملون عليها لهذه الغاية بالتعاون مع وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبمتابعة وإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.


ونوه بأن الديوان بدأ العمل على إدخال مفاهيم الكفايات الوظيفية والإعلان المفتوح والامتحانات المبرمجة في مرحلة مبكرة وقام بإطلاق مصفوفة الكفايات الوظيفية في 2011، تزامنا مع العمل على مشروع تحديث بيانات طلبات التوظيف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لطالبي التوظيف تحتوي على جميع المعلومات من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية والدورات التدريبية، من أجل الانتقال للإعلان المفتوح.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة وتحديد مهام اللجنة التوجيهية للمشروع وبحث المنهجيات التي سيتم من خلالها العمل على تطوير أدوات وآليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية واقتراح السياسات العامة لتنفيذ المشروع حسب أولويات العمل التي تحددها اللجنة والنسب المئوية المعتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية والنظام المعمول به لتنفيذ التحول للمسابقات التنافسية المفتوحة، بالإضافة لمهام اللجنة الأخرى كالوقوف على مستجدات العمل وتذليل الصعوبات والتحديات وإقرار المخرجات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

9202327173125811654487

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

1020232616048917401829

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

653ba4d4cd4d4

أبو عبود يطالب بإجراء تحقيق حول جرائم الحرب والإبادة على غزة

tcXmavasZDBBeGuzgUTZUHi2T8nNvyztu4Y9KevL

الطاقة: دخول كامل صهاريج النفط العراقي الى المملكة الجمعة

277567468_392937719500158_3372627614347553023_n

وزير الاتصال الحكومي يستذكر الشاعر الراحل الزيودي

أخبار متعلقة
_114812842_gettyimages-631733890

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

-1304900004

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.26.42 PM

الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

1696937474136

كريشان يؤكد ضرورة الإسراع بإجراءات فصل بلدية بني عبيد عن إربد الكبرى

M63A9020

رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الشؤون السياسية

1696508768774

"الخدمة المدنية" يحتفل بحصوله على جائزة المباني المهيأة لـ "ذوي الإعاقة"