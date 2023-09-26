الخدمة المدنية يعلن اسماء الناجحين بامتحانات تنافسية - اسماء

الوكيل الاخباري - اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في امتحانات تنافسية الكترونية انعقدت خلال شهر أيلول الحالي .



وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وظيفة رئيس قسم مركز الخدمات الحكومية

الاسم

عبدالله احمد محمد الحراحشة



وظيفة مدير مديرية السياسات والاستراتيجيات

الاسم

بهاء عطا حنا الهلسه



يزن محمود عيسى خصاونه



وظيفة رئيس قسم الدعم الفني

الاسم

احمد محمد علي البديوي الرحاحله



سعيد عبدالله عبد الربيع السعايده



عيسى محمد احمد ابوقويدر



مأمون محمد فهد الحديدي



وظيفة محلل أعمال _ محلل رئيسي

الاسم

إيناس عيسى محمود حسن أبو يابس



وظيفة مهندس امن معلومات

الاسم

خالد وليد رضوان الردايدة



وظيفة باحث استراتيجيات/باحث رئيسي

الاسم

ايات حسن فيصل يعقوب



ايات محمد جمعة العايدي



بادرة حسني محمد الزيدانيين



حمزة عطية سليمان النجادا



خديجة محمد صالح ربيع



دعاء بسام عبدالكريم الشديفات



عدي محمد عبد الكريم المومني



فرح فايز رضوان عربيات



محمود محمد عبدالرحمن سلمونه



وظيفة مهندس رئيسي/مهندس نظم معلومات جغرافيه

الاسم

أحمد ماجد محمد الباش



بيان احمد اسماعيل حجاحجه



علي زهير محمود ابراهيم



مرح محمد علي الرحاحله



منار محمود عيسى عبد الرحمن



منال مرشد سلامه المناصير



وظيفة مهندس انظمه

الاسم

ايات سالم عبد الحبش



بدر عبدالحفيط احمد الرحامنه



عباس محمد يونس سعد



علا محمد حسن علي شعبان



عمرو عمر محمد المعاسفة



عنود محمود سالم الرحيبة



ليث منصور عبدربه ابو العسل



همام محمود علي الكفاوين



وليد مرعي عبدالعزيز سمرين



مركز ايداع الأوراق المالية

وظيفة مبرمج اوراكل

الاسم

اسراء احمد محمد الخطيب



آيات عيسى شبلي الشبلي



دعاء محمود داود الكيالي



محمد حسن عيسى مومني



وظيفة مشرف انظمة حاسوبية

الاسم

صلاح صالح بادي الطراونه



ولاء سالم ربيع العموش



الشركة الوطنية للتنمية السياحية

وظيفة مدقق داخلي

الاسم

المثنى حمد احمد الكساسبه



رامي مسالم سليم شديد



روان محمد يوسف التخاينه



زيد سهيل امين زقلام



محمد عيسى موسى الحاج



معاويه صلاح علي جبر



وظيفة رئيس وحدة التدقيق الداخلي

الاسم

رامي محمود زيدان زيدان



سامر احمد محمد الخطيب



ضياء محمود موسى الظاهر



عماد محمد سعيد احمد ابو شنب



مجد عبد المجيد باجس مصطفى



محمد مجدى يوسف حسن



محمود تيسير محمود زيد الكيلاني



ممدوح مروان ممدوح الشنتير



الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المساهمة العامة المحدودة

وظيفة مأمور مستودع/إقليم الجنوب

الاسم

بشير محمد بشير الصرايره



حمزه محمد عبد الله الرواضيه



رضوان غازي احمد المجالي



صفوان احمد عبدالرحمن النجيدين



طارق حمدي محمد الضابط



عبد الرحيم محمد ذياب البسيوني



عبد الله محمد خليل ابو عمرو



عدي محمد سليمان الصرايره



عدي محمد مسعد القدمان



عمار شاهر مد الله الطراونه



عمار علي فرحان القطامين



عمر غدير جزاع الصرايره



محمد اديب خليل ابو عيشه



محمد رمضان سالم القوابعه



محمد سعدي يوسف العساسفه



محمد عمر ابراهيم المجالي



مؤيد فهمى حسن قحاح



يحيى محمد عباس السبوع



وظيفة مأمور مستودع/محافظة اربد

الاسم

احمد مشهور دخل الله الروسان



ادم كمال حسين الشوابكه



خليل مروان خليل الخالدي



صهيب حيدر عبد الله جرادات



عصام ايمن محمد الشرع



عمر محمود محمد الملاعبه



عوض محمد عوض ابو ارواق



قصي رشاد علي عثمان



ليث محمد عبد الله ابو دلو



محمد بشار حسين ابو مطاوع



محمد زياد علي الشياب



محمد فتحي محمد البشابشه



محمد مازن محمود الشوحه



محمد مصطفى يوسف غرايبه



مهند زياد احمد الطلافحه



يوسف احمد محمود ابو زريق

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