الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-03-2023 04:05 م

الخدمة المدنية: 5348 متقدماً للفئة الثالثة بالعدل

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الديوان ولغايات إتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل وفقا لإعلان وظائف (الفئة الثالثة) المنشور في الصحف اليومية وعلى موقعه الإلكتروني بتاريخ 5/12/2022 وهي (مراسل-خازن-محضر –كهربائي تمديدات – ميكانيكي تكييف وتبريد- الكتروني مقاسم –ميكانيكي بنزين- مامور مقسم)، الاطلاع على نقاطتهم التنافسية والية احتسابها (مجموع النقاط التنافسية) وفقاً لمؤهلاتهم العلمية والدورات التدريبية وشهادات التدريب المهني المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة وفقا لبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة (7/3/2023 ولغاية 9/3/2023) من خلال الربط الإلكتروني الآتي: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/.

وبين الناصر أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول الى الرابط الالكتروني والاطلاع على حالة الطلب المقدم من قبلهم ، وفي حال وجود ملاحظات أو اعتراضاتهم إرسالها من خلال الرابط الالكتروني المدرج على شاشة البيانات، وأنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات بعد انتهاء هذه المدة، وذلك ليتمكن ديوان الخدمة المدنية من استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف، مضيفاً أن الديوان قام مسبقا بإتاحة الفرصة للمتقدمين على وظيفة لوزارة العدل للطلاع على نقاطهم التنافسية وتم استقبال الملاحظات ودراستها والتعامل معها وفقا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين.


وقد بلغ عدد المتقدمين على اعلان وظائف الفئة الثالثة لوزارة العدل (5348) متقدماً . 

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وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها أشار الناصر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم باستكمال إجراءات التعيين لهذه الوظائف بعد الانتهاء من دراسة الملاحظات التي ستقدم وإصدار الكشوفات التنافسية النهائية لهذه الوظائف.

 




 

 


 

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