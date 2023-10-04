الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية، للدورة العادية الماضية، بلغت 97 بالمئة.



وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، أن هذه النسبة تعد الأعلى في تاريخ المجالس البرلمانية منذ عام 1989.



وأكد أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الحكومة ومجلسي الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتسهيل مهمة أدوات الرقابة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة.

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