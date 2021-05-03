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الإثنين، 03-05-2021 12:58 م

الخشمان يثني على قرار المنطقه الاقتصاديه الخاصه باعطاء التصاريح الى متلقي المطعوم فقط ويدعو الى تعميمها

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الوكيل الإخباري - أكد الكابتن محمد الخشمان - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران - بأن قرار قرار المنطقه الاقتصاديه الخاصه باعطاء التصاريح الى متلقي المطعوم فقط خطوه ايجابيه في الاتجاه الصحيح ويدعو الى تعميمها .

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و أضاف ان مثل هذه الخطوات يجب أن تعمم على كافة المحافظات بحيث يمنح متلقي المطعوم فقط تصاريح التجوال والسماح لهم بفتح محلاتهم التجارية وممارسة حياتهم بشكل اعتيادي .

 

و ذكر الخشمان عبر منشور على صفحته على موقع فيسبوك " مع كل خطوة ايجابيه تعيد القدرة الانتاجية لجميع من يستمتعون في استمرار النوم بالعسل دون انتاج . للعلم ان اعداد متلقي المطعوم في ازدياد مضطرد يومي واذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوه والسماح لمتلقي المطعوم بالعمل والتحرك دون قيود فانهم سيكونون نموذجا ومثالا يحتذى للجميع في الاسراع في عملية تنظيف الاردن من الوباء واعلان الاردن نموذجا عالميا في الوقاية وحماية من وباء كورونا " .

 




 

 


 

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