الخميس 22-02-2024
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الخميس، 22-02-2024 12:56 م

الخصاونة: الأردن حقق نجاحا استثنائيا في إنجاز برنامج التسهيل الائتماني

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل في ظل التوجيهات الملكية السامية، على الحد من الآثار التضخمية المستمرة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلقته من انعكاسات على سلاسل التوريد.

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وبين الخصاونة خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط.


ولفت إلى أن ما تقوم به الحكومة من برامج تنفيذية لترجمة الرؤية التحديثية للاقتصاد ستنعكس على نسب النمو الاقتصادي بشكل إيجابي وتخلق خلال عشر أعوام مليون فرصة عمل.


وأشار الخصاونة إلى أن الأردن حقق نجاحا استثنائيا في إنجاز برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما أشاد به البنك الدولي والجهات المانحة.


وكشف أن صندوق البنك الدولي أقر مؤخرا برنامجا للأردن بقيمة 1.2 مليار سيمتد حتى العام 2028، وهو برنامج صمم بسواعد وأياد أردنية بالكامل.

 




 

 


 

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