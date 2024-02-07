الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

الوكيل الإخباري - هنا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سلطاته الدستورية.
وقال الخصاونة في تغريدة نشرها عبر منصة X الأربعاء: "في الذِّكرى 25 ليوم الوفاء والبيعة و"اليوبيل الفضِّي" لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني العرش، نستذكر مناقب الحسين الباني -طيَّب الله ثراه- ونُجدِّدُ العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار، بقيادة أبي الحسين، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين "ذريَّةً بعضُها من بعض" تحمل شرعيَّة التَّاريخ والإنجاز والنَّسب الشَّريف".
في الذِّكرى 25 ليوم الوفاء والبيعة و"اليوبيل الفضِّي" لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني العرش، نستذكر مناقب الحسين الباني – طيَّب الله ثراه - ونُجدِّدُ العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار، بقيادة أبي الحسين،— Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) February 7, 2024