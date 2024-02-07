الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 07-02-2024 10:59 ص

الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

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الوكيل الإخباري - هنا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سلطاته الدستورية.

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وقال الخصاونة في تغريدة نشرها عبر منصة X الأربعاء: "في الذِّكرى 25 ليوم الوفاء والبيعة و"اليوبيل الفضِّي" لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني العرش، نستذكر مناقب الحسين الباني -طيَّب الله ثراه- ونُجدِّدُ العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار، بقيادة أبي الحسين، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين "ذريَّةً بعضُها من بعض" تحمل شرعيَّة التَّاريخ والإنجاز والنَّسب الشَّريف".

 


 




 

 


 

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