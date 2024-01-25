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الخميس، 25-01-2024 04:35 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء قبيلة العنزة وعشائر الغياث ووفدا شبابيا من معان

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى على الدوام، السند القوي لقضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقا من رسالته العروبية القومية، وباعتباره وريثا للمبادىء السامية للثورة العربية الكبرى، القائمة على تحقيق النهضة للأمة العربية ووحدتها.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي ،شيوخا ووجهاء من قبيلة العنزة وعشائر الغياث، ووفدا شبابيا من محافظة معان، في لقاءين منفصلين، أن الأردن، وتجسيدا لرسالته ومبادئه الثابتة التي تأسس عليها، يقف بكل صلابة وثبات، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، داعما ومساندا لهم في قضيتهم العادلة، وحقهم في الحرية والعدالة والحياة.

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من جهتهم، أكد الحضور، خلال اللقاءين، وقوفهم وجميع الأردنيين خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

وقالوا إن مواقف الأردن وعبر مسيرته الطويلة، هي مواقف قومية وعروبية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير، مهما كان حجم التحديات.

 

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