الخصاونة : بحث التنفيذ الفوري للمدينة الاقتصادية بين الاردن والعراق

الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اهمية العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المنوي تنفيذها بين الاردن والعراق ليلمس آثارها الإيجابية المواطنون والقطاعات المعنية في البلدين الشقيقين.

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واشار الخصاونة لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم السبت وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز إلى أن البلدين يوليان اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعي المدينة الاقتصادية على الحدود ومد انبوب النفط العراقي.



واكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ الفوري وعلى ارض الواقع للمدينة الاقتصادية المنوي اقامتها على الحدود بين الاردن والعراق وتنشيط حركة النقل وانسياب البضائع والسلع واقامة الاستثمارات المشتركة.



المصدر - بترا



