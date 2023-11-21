الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مسيرة في إربد نصرة لغزة

تقرير: نتنياهو يعتزم إخضاع وزراءه لاختبار كشف الكذب

سرايا القدس تقتل 3 جنود ومجندة من مسافة صفر

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14128 ألف شهيد منذ 7 اكتوبر

الخارجية: وصول 53 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة

مشاهد جديدة من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال - فيديو

القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

مستشفى غزة الأوروبي: المساعدات الطبية التي وصلت لا تفي بالحد الأدنى

الاحتلال يستهدف محيط محطة توليد الكهرباء بغزة

الحكومة: إجراءات "تحوطية" تشمل ملفات الطاقة والمياه

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14128 ألف شهيد منذ 7 اكتوبر

الثلاثاء، 21-11-2023 08:25 م

الخصاونة: غياب حل الدولتين سينقلنا من دوامة عنف إلى انفجار أكبر

00202020


الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن غياب تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، “سينقلنا دائما من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ إلى انفجار أكبر”.

اضافة اعلان


وتحدث الخصاونة خلال مقابلة مع قناة “العربية”، عن “غياب الأفق السياسي المفضي لتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحيا بأمن وسلام إلى جانب شعوب ودول المنطقة كافة بما فيها إسرائيل”.


وقال: “بغياب هذا الحل وتجسده، كما نبه وينبه جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام، سنبقى في أتون هذه الدوامات المتتالية والمتصاعدة من العنف ومن القتل ومن العدوان ومن الاعتداء ومن التقتيل”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700580517055

فوز اليرموك بجائزة ربوتات إطفاء الحريق

7444444

الخصاونة: غياب الأفق السياسي المفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سيبقي المنطقة في دوامات متتالية

10202324132931914934745

الخارجية: وصول 53 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة

JUST

العلوم والتكنولوجيا والملحقية القطرية تبحثان التعاون المشترك

0L5A1485 - Copy

الحكومة: إجراءات "تحوطية" تشمل ملفات الطاقة والمياه

WhatsApp Image 2023-11-21 at 6.28.41 PM

الأردن يبحث آليات زيادة عدد الطلبة الماليزيين الدارسين في جامعات المملكة

أخبار متعلقة
image

لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك في قمة الرياض

42023166221701111029 (1)

الأردن يصوت لصالح قرار أممي بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

1120236143722257389875

الخصاونة: نتدرّج بالاجراءات عند مساس أمننا القومي والحق الفلسطيني

1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

مادبا

الفعاليات الشعبية واللجان التنسيقية في مادبا تؤكد وقوفها مع الملك وتطالب بوقف الحرب