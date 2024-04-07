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الأحد، 07-04-2024 01:02 م

الخصاونة لنظيره الفلسطيني: الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

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الوكيل الإخباري - استقبل الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد على استمرار جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الحقوق الفلسطينية، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.اضافة اعلان


وشدد الخصاونة على أن الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وترأس الخصاونة ومصطفى اجتماعاً موسعاً يضم وزراء من كلا البلدين الشقيقين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولعقد اجتماع للجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة قريباً.

 




 

 


 

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