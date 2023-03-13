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الإثنين، 13-03-2023 12:52 م

الخصاونة: وعدنا بإنجاز طريق حمرة الصحن- دير علا دون تأخير

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ضرورة إنجاز طَّريق " الصحن-دير علا" في محافظة البلقاء في الموعد المحدَّد ودون تأخير؛ لخدمة المواطنين سيما وأنَّ الطَّريق الذي يربط محافظة البلقاء بمنطقة الأغوار (طريق السَّلط - العارضة) مغلق حاليَّاً لغايات الصيانة.اضافة اعلان


وقال الخصاونة خلال زيارة تفقدية للبلقاء الاثنين ضمن سلسلة جولاته الميدانيَّة التَّفقُّديَّة؛ والتي تاتي تنفيذاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية: "كنَّا قد وعدنا أهلنا في محافظة البلقاء بإنجاز مشروع طريق (حُمرة الصَّحن - دير علَّا) دون تأخير، وهو الأمر ذاته فيما يتعلَّق بالمشروعات التي تخدم المواطنين وتسهِّل عليهم".

يشار الى انه تمَّت المباشرة بأعمال طريق (حُمرة الصَّحن - دير علَّا) بتاريخ 16/10/2022م، وبطول (9.5) كم، وقد وصلت نسبة الإنجاز حاليَّاً إلى (90%)، ويتوقَّع انتهاء أعمال التَّنفيذ خلال أسابيع قليلة، وبلغت الكُلفة نحو مليونين ومئتيّ ألف دينار.

 




 

 


 

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