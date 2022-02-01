الخصاونة ينعى الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري

الوكيل الإخباري – نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الوزير الأسبق والخبير الدستوري والقانوني الدكتور محمد الحموري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

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واستذكر رئيس الوزراء مسيرة المرحوم الدكتور الحموري الحافلة بالعطاء والإنجاز والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.



وتقلد المرحوم الحموري عدة مناصب وزارية، منها وزير للصناعة والتجارة والتموين، ووزير للثقافة والتراث القومي، ووزير للتعليم العالي، فضلا عن كونه أحد أبرز الخبراء الدستوريين والقانونيين.



كما اشتغل الدكتور الحموري بالعمل السياسي والحزبي، وشغل موقع الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ.



وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

