الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 09:07 م

الصفدي يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

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الوكيل الاخباري - بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، اجتماعاً موسعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

والأربعاء، أجرى الصفدي، محادثات مع قيادات وأعضاء مجلسيّ الشيوخ والنواب الأميركيين، تقدّمت مواضيعها سُبل تعزيز الشراكة الأردنية-الأميركية، ومذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على توقيعها هذا العام، وتنتهي المذكرة الحالية، التي أطّرت الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن على مدى السنوات الأربعة الماضية، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022.

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