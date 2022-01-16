الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات: أوصينا بتأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني

تأخير دوام مستشفى الجامعة الاردنية

أبو صعيليك: ما أنجزته الحكومة من أولويات عملها الاقتصادية لا يرقى لمستوى التحدي الحالي

وزير التربية يوضح بشأن قرار تأجيل دوام المدارس

مالية النواب توصي برفع عدد القضاة وتخصيص أراض لبناء مبان حكومية بدل المستأجرة

"الصحة" تقرر تأخير دوام مراكز التطعيم ضد كورونا حتى العاشرة صباحاً

مديرية الأمن العام تدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة

خريس وكيلا عاما لإدارة قضايا الدولة

قرار تأخير الدوام ليوم الاثنين ينطبق على القطاع الخاص

وزارة التربية : المدارس ذات البرامج الدولية مستمرة بالتعليم الوجاهي

الأحد، 16-01-2022 07:29 م

"التعليم العالي" لـ الوكيل: تأخير دوام طلبة الجامعات الخاصة متروك لرئاسة الجامعة

78997722_10158266545332275_4781168790886940672_n


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار رئيس الوزراء بتأخير دوام المؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية يشمل الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الرسمية الحكومية.

اضافة اعلان

 

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب لموقع "الوكيل الاخباري" أن القرار يشمل مؤسسات التعليم الحكومية ولا يشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

 

وأوضح أن أمر تأخير دوام طلبة الجامعات الخاصة متروك لرئاسة تلك الجامعات، بما تقتضيه المصلحة التعليمية فيها.

 

وقال الخطيب في تصريحات صحفية سابقة بأنه "يأمل" بأن تقوم الجامعات الخاصة بتأخير دوام الطلبة صباحاً بسبب الظروف الجوية السائدة حفاظاً على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

الأزمات: أوصينا بتأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني

12022913235574886033

تأخير دوام مستشفى الجامعة الاردنية

1202212191616606981005

وزير التربية يوضح بشأن قرار تأجيل دوام المدارس

1202216162024438418247

"الصحة" تقرر تأخير دوام مراكز التطعيم ضد كورونا حتى العاشرة صباحاً

120229222633831555145

مديرية الأمن العام تدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة

1202216122446649784976

خريس وكيلا عاما لإدارة قضايا الدولة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_e54fecaeaeaea5281c1a27e46650e7fb

التعليم العالي تطلق حملة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

12202123231233151086978

محافظ العاصمة: أي تراخٍ في تطبيق أمر الدفاع 35 سنتخذ فيه الإجراءات القانونية بحزم

M63A1569

تمديد فترة الاعتراض على النقاط المحتسبة للمنح والقروض

B (40)

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات وتسجيل 4126 إصابة

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: لجنة طبية "سرية" لدراسة الحالات المرضية لمن لم يتلقى لقاح كورونا

3333-1 (1)

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا