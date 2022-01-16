"التعليم العالي" لـ الوكيل: تأخير دوام طلبة الجامعات الخاصة متروك لرئاسة الجامعة

الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار رئيس الوزراء بتأخير دوام المؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية يشمل الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الرسمية الحكومية.

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وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب لموقع "الوكيل الاخباري" أن القرار يشمل مؤسسات التعليم الحكومية ولا يشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وأوضح أن أمر تأخير دوام طلبة الجامعات الخاصة متروك لرئاسة تلك الجامعات، بما تقتضيه المصلحة التعليمية فيها.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية سابقة بأنه "يأمل" بأن تقوم الجامعات الخاصة بتأخير دوام الطلبة صباحاً بسبب الظروف الجوية السائدة حفاظاً على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.