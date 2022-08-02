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الثلاثاء، 02-08-2022 11:19 ص

الخطوط القطرية: عروض للرحلات المتجهة إلى عمان خلال آب

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء، عن عروض جديدة للمسافرين على الدرجة السياحية إلى وجهات مختلفة عربية وأوروبية من بينها عمان، خلال شهر آب الحالي، بأسعار مخفضة تبدأ من 740 ريالا (203.2 دولار).

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وتظهر أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران من العاصمة القطرية، الدوحة مواعيد السفر إلى العديد من الوجهات في تواريخ محددة خلال الشهر الحالي وشهر أيلول المقبل.


وأشارت القطرية إلى أن سعر تذاكر السفر إلى عمان، ستكون بحدود 2070 ريالا (568.6 دولار)، للسفر خلال الفترة من اليوم وحتى مطلع الشهر المقبل.
وشملت العروض كذلك وجهات عديدة منها الكويت، مسقط، أبو ظبي، دبي، القاهرة، لندن، إسطنبول، أمستردام، فيينا، جزيرة بالي، كاتامندو، المالديف، وبانكوك.


إلى ذلك، قررت الخطوط القطرية استئناف رحلاتها إلى مدينة القصيم في السعودية اعتبارا من 22 الحالي، بواقع 4 رحلات أسبوعيا، لتصبح الوجهة الخامسة للناقلة القطرية في السعودية.


وأوضحت الخطوط القطرية أنه مع استئناف رحلات الناقلة القطرية إلى القصيم، سيصبح مجموع الرحلات الأسبوعية إلى المملكة العربية السعودية 101 رحلة جوية.
وتسير الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلات حاليا إلى نحو 150 وجهة عالمية.

 

بترا


 




 

 


 

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