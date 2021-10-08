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الجمعة، 08-10-2021 01:17 م

الخلايلة عن الجلوة: لا تزر وازرة وزر أخرى

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الوكيل الاخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة إن أخذ الانسان بجريرة غيره وبعمل لا يد له فيه يعد من أشد أنواع الظلم.

وأضاف في خطبة الجمعة أنه يجب عدم تحميل أي انسان جناية ارتكبها غيره.

وبين أن الاسلام أذهب كل ما يتعلق بالجاهلية الذي يتنافى مع أحكام الاسلام، ووضع حلفاً بين الناس لمناصرة المظلوم.

ولفت إلى ضرورة عدم ترحيل الناس من بيوتهم بلا جناية ولا ذنب، والأصل الا يتم اجراء الجلوة الا للجاني فما ذنب الآخرين، ونحن نفعل ذلك وهو أمر موجود بمجتمعنا بكل أسف، وفي حال أردنا العودة إلى الدين يجب أن نطبق قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى والانسان لا يحمل ذنب غيره.

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