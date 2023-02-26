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الأحد، 26-02-2023 03:23 م

الداوود يستقبل وفدًا من اتحاد البريد العالمي

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، في مقر الشركة، بحضور مدير عام البريد بالوكالة، هنادي الطيب، فريق الخبراء لاتحاد البريد العالمي للأمن البريدي.

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وأكد الداوود أهمية التعاون بين البريد الاردني ومؤسسات الاتحاد البريدي العالمي على جميع المستويات، معتبرًا زيارة الوفد تهدف للاطلاع على مدى امتثال البريد الأردني لمعايير الاتحاد في مجال الأمن البريدي، واستكمالا للجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل تطوير خدمات البريد الدولي، ومنها البريد الأردني في مجال توفير شروط حماية سلسلة الإمداد.

 

وبين أن الأردن وبفضل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ودعم الحكومة حقق موقعًا متقدمًا على صعيد توفير الأمن والاستقرار ما جعل مؤسسات الدولة الأردنية تتمتع بقدرة عالية في مجال توفير الأمن للخدمات التي تقدمها للمواطنين.


 




 

 


 

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