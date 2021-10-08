الدباس: تسجيل 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً

الوكيل الاخباري– أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس، أنه يتم تسجيل ما بين 60 – 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً.



وقال ، إن هذا العدد في المركبات يعني أن هناك أعداداً كبيرة من المراجعين، وعليه كان لابد من إيجاد خدمة للحد من الاختلاط والإكتظاظ، الأمر الذي دفع إدارة السير المركزية إلى إطلاق أفكار ابداعية من أجل التباعد الاجتماعي والحد من الاكتظاظ.



وأضاف أن إدارة السير المركزية تسعى دائما إلى خدمة المواطن بالشكل الأمثل، وتم إيجاد مراكز الترخيص المتنقلة للوصول إلى المواطن بمكان سكنه حتى نستطيع خدمته بكافة الخدمات.



وبين أن إدارة السير المركزية بدأت بإنشاء هذه المركبات المتنقلة لتوفير خدمات الترخيص المتنقل كافة، حيث تم التعامل مع أمانة عمان الكبرى لاستقاء مخالفات السير و الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإصدار عقود التأمين داخل المحطات المتنقلة.



وتابع أنه تم توزيع هذه المحطات على مناطق معينة، لكن تقرر في الآونة الأخيرة تثبيتها في بعض الأماكن على مدار العام، بالإضافة إلى وجود محطات متنقلة تذهب إلى مناطق بعيدة مثل الجنوب والشمال لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

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