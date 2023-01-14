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السبت، 14-01-2023 11:27 م

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمان

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان تمكنت مساء اليوم من اخماد حريق شبَّ في مستودع يحتوي على اكسسوارات ونثريات في الطابق الثاني لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة وسط البلد.

إذ عملت فرق الإطفاء وبوقت قياسي على إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع اية اصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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