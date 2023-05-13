الدوريات الخارجية تُجدد دعوتها لسائقي مركبات الشحن بضرورة تثبيت الحمولة

الوكيل الإخباري - جددت إدارة الدوريات الخارجية الدعوة لسائقي مركبات الشحن بضرورة تثبيت الحمولة على المركبات وتفقدها حفاظا على سلامة سائق المركبة ومستخدمي الطريق.

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وقالت الإدارة عبر حسابها على فيسبوك، إن طرقاً خارجية تشهد عدداً من الحوادث المرورية بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها البعض من المستهترين كعدم تثبيت حمولة مركبات الشحن.



وبينت أن هذه المخالفات نتج عنها آثاراً بشرية ومادية موجعة بالرغم من كل التحذيرات التي تطلقها مديرية الأمن العام بهذا الخصوص، وكل الجهود المضنية التي تبذلها طواقمنا الميدانية للحد من الحوادث.