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الثلاثاء، 25-06-2024 09:32 ص

الدوريات الخارجية : خطط مرورية محكمة سهلت عبور حافلات الحجاج

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الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الدوريات الخارجية العميد أيمن العلاونة على تنفيذ خطط مرورية محكمة سهلت من عملية مرافقة وعبور (424) حافلة تحمل (18 ألف) حاج من مختلف الجنسيات ذهاباً وإيابا باتجاه مختلف المنافذ الحدودية ومطار الملكة علياء دون تسجيل أي حادث مروري.

وأضاف في تصريحات صحفية إلى أنه وحسب التوجيهات المستمرة من قيادة الجهاز لتقديم الخدمة المثلى لمستخدمي الطرق على أراضي المملكة سواء للمقيمين والضيوف من مرتادي هذه  الطرق قامت إدارة الدوريات الخارجية بتجهيز الخطط الخاصة بموسم الحج لعام ١٤٤٥هـ وما يتضمنه من مغادرة قوافل الحجاج الأردنيين وحجاج الدول العربية والإسلامية القادمين من المطار وجسر الملك حسين والحدود والمعابر المختلفة ومحافظات المملكة إلى الديار المقدسة عبر أراضي المملكة الأمر الذي يتطلب تأمين عبورهم ومغادرتهم بطريقة منظمة وآمنة وتقديم الدعم والمساندة لهم من خلال المحطات الأمنية والدوريات الميدانية خلال مرحلتي الذهاب والإياب.

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