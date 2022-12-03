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السبت، 03-12-2022 11:36 م

الرئيس الجزائري يقيم مأدبة عشاء رسمية تكريما للملك

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الوكيل الاخباري - أقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الشعب، اليوم السبت، مأدبة عشاء رسمية تكريما لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقوم بزيارة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحضر المأدبة الوفد المرافق لجلالته الذي يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش.

كما حضرها كبار المسؤولين الجزائريين.

ومنح جلالة الملك أخاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسام النهضة المرصع، تقديرا للرئيس تبون وتجسيدا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالته إلى الجزائر.

ويمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.

ومنح الرئيس الجزائري أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني وسام الأثير من مصف الاستحقاق الوطني، أحد أرفع الأوسمة الجزائرية، تقديرا لجلالته واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرت مراسم تبادل الوسامين في قصر الشعب.

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