الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الوكيل الإخباري - يبحث رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزّاز، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات آليّات تنفيذ برنامج خدمة العلم بحلّته الجديدة.

اضافة اعلان



ويترأس الرزاز الاجتماع ، ظهر اليوم الإثنين ، للاستماع إلى الاقتراحات من قبل المعنيين بشأن خدمة العلم.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي ، أكد أن الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم الالزامية ستبدأ بالتدريب في الأول من تشرين الثاني، وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك.

ويعتزم الرزاز تقديم استقالته من الحكومة ، خلال اليومين القادمين ، وفق العمل بالدستور، قبل إجراء الانتخابات النيابية .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





