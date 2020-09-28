الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الوكيل الإخباري - يبحث رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزّاز، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات آليّات تنفيذ برنامج خدمة العلم بحلّته الجديدة.
ويترأس الرزاز الاجتماع ، ظهر اليوم الإثنين ، للاستماع إلى الاقتراحات من قبل المعنيين بشأن خدمة العلم.
وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي ، أكد أن الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم الالزامية ستبدأ بالتدريب في الأول من تشرين الثاني، وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك.
ويعتزم الرزاز تقديم استقالته من الحكومة ، خلال اليومين القادمين ، وفق العمل بالدستور، قبل إجراء الانتخابات النيابية .
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