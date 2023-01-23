الرصيفة: حملة لإزالة البسطات المخالفة بمخيم حطين

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الاثنين، حملة واسعة على المخالفات والاعتداءات التي تتسبب بها البسطات والباعة المتجولين في منطقة السوق الرئيسي في مخيم حطين بالرصيفة.



جاءت هذه الحملة بعد ورود عدد من الشكاوى بهذا الخصوص من خلال نظام ادارة الشكاوى الحكومية/المنصة الالكترونية.



وبين متصرف اللواء محي الدين العدوان في تصريح صحفي، أنه تم الكشف على الموقع حسب بنود الشكاوى بالتعاون مع مندوبي بلدية الرصيفة والأمن العام ولجنة تحسين خدمات المخيم والعمل على ازالة البسطات المخالفة والتي تعيق حركة السير للمركبات والمواطنين.

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