رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تطويرها في المجالات كافة، خصوصاً في ظل وجود فرص ومجالات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والثقافي والتعليمي وتبادل الخبرات الأكاديمية.
كما جرى التأكيد على أهمية بناء شراكات في مجالات الصناعات الدوائية والطبية وتكنولوجيا المستقبل، وإمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين مدن سياحية في البلدين.
وناقش اللقاء أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين في مجالات المياه والطاقة والسياحة والأرشفة، وضرورة المضي قدماً في تنفيذها.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79
-
جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال
-
جهود بيئية وسياحية للوقاية من حرائق الغابات في عجلون
-
ورشة عمل في المفرق حول ريادة الأعمال المهنية
-
الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم
-
الأردن يدين قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة
-
فرق رقابية في الطفيلة تنفذ حملات تفتيشية على منشآت غذائية
-
وزير الخارجية: الجوع في غزة واقع لا إنساني