الرواشدة: موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، إن موجة الحر التي تشهدها المملكة تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.

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وبين الرواشدة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحمل الكهربائي سجل أمس السبت، 3630 ميغاواط، متوقعا تسجيل حمل 3700 ميغاواط لهذا اليوم.



وأكد قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف 2023.



وكان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي بمقدار 3850 م.واط في آب الماضي، ومن المتوقع تسجيل أعلى حمل صيفي لهذا العام 3900 م.واط في حال تأثر المملكة بموجات حر قوية ومتواصلة خلال الصيف.