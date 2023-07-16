الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 04:55 م

الرواشدة: موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

e67786d7-أسلاك-كهرباء-4


الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، إن موجة الحر التي تشهدها المملكة تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.

اضافة اعلان


وبين الرواشدة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحمل الكهربائي سجل أمس السبت، 3630 ميغاواط، متوقعا تسجيل حمل 3700 ميغاواط لهذا اليوم.


وأكد قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف 2023.


وكان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي بمقدار 3850 م.واط في آب الماضي، ومن المتوقع تسجيل أعلى حمل صيفي لهذا العام 3900 م.واط في حال تأثر المملكة بموجات حر قوية ومتواصلة خلال الصيف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16857

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

13941_large

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

64b411e3606a4

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

64b401aecf4e1

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

11590_6

مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة فولبرايت الأميركية

1673344389887

بيان هام صادر عن البنك المركزي

أخبار متعلقة
1689496124097

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميجا واط

72023112360392637779

بلدية الطفيلة تقلص ساعات دوام عمال الوطن بسبب موجة الحر

275121-تنزيل-2

هام من العمل بشأن العمال خلال موجة الحر

8929412028

قرار من أمين عمان بشأن دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية غدا

44

بلديات تقرر تقليص دوام عمال الوطن لديها بسبب موجة الحرّ - أسماء

مديرية الامن العام

الامن العام يحذر المواطنين اعتباراً من يوم غد الأربعاء