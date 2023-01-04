الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن صادرات الأغنام الحية قد شهدت ارتفاعاً وصل إلى 570 ألف رأس عام 2022 مقارنة للعام 2021 .

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وأضاف الحنيفات، أنه سجل العام الماضي ارتفاعاً بصادرات بيض التفريخ بما يصل إلى 121 مليون بيضة، مقارنه بـ 90 مليون للعام 2021.

وأشار إلى استقرار صادرات الخضار والفواكه ضمن معدلاتها للسنوات الثلاثة السابقة، حيث بلغت 460 ألف طن وضمن المعدل السنوات.



وأكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على زيادة الصادرات الزراعية من خلال التعاقدات مع المزارعين عبر شركة التسويق الزراعي بدخول أسواق جديدة بأصناف غير تقليدية.



ودعا المزارعين للضرورة التواصل المستمر مع إدارة الشركة التي تعمل حاليا على التواصل مع المزارعين لتحديد الاصناف ذات القدرة التنافسية والتصديرية في الأسواق الخارجية.