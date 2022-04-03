الزراعة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة خفّض أسعار الخضار والفواكه

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة ،اليوم الأحد، الاول من رمضان على تصريحاتها الخاصة باستمرارية الزيادة في الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه مع ارتفاع درجات الحرارة والتي أدت إلى زيادة الإنتاجية في المناطق الزراعية في كافة المحاصيل التي شهدت انخفاض كمياتها في الأسابيع الماضية مع انخفاض درجات الحرارة.

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