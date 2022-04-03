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الأحد، 03-04-2022 02:39 م

الزراعة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة خفّض أسعار الخضار والفواكه

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة ،اليوم الأحد، الاول من رمضان على تصريحاتها الخاصة باستمرارية الزيادة في الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه مع ارتفاع درجات الحرارة والتي أدت إلى زيادة الإنتاجية في المناطق الزراعية في كافة المحاصيل التي شهدت انخفاض كمياتها في الأسابيع الماضية مع انخفاض درجات الحرارة.

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كما أكدت الوزارة أن الأسعار ترتبط بالعرض والطلب وأن الزيادة في كمية الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية أدت لانخفاض الأسعار بشكل تدريجي وسيستمر الانخفاض مع استمرار التوريد. 

وأوضحت أنه بلغت الكميات الواردة للأسواق المركزية يوم أمس ٤٩١٠ طن واليوم ٣٩٣٥ طن من الخضار والفواكه وشهد التوريد ارتفاع في كميات بعض المحاصيل مثل البندورة ٣٢٥ طن والخيار ٣٣٠ طن والزهرة ٢٢٥ طن والباذنجان ١٢٢ طن والبطاطا ٤١٢ طن والبصل ٢٧٧ والكوسا ١٤٢ طن ومن المتوقع أن تسجل هذه المحاصيل استقرار وتوازن ملموس في أسعارها.

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