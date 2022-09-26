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الإثنين، 26-09-2022 02:21 م

الزرقاء: أمسية ثقافية للقاص نبيل عبد الكريم

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الوكيل الإخباري-نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، أمسية قصصية للقاص نبيل عبد الكريم ، بحضور رئيس النادي جمال أبو دية وأعضاء الهيئة الادارية للنادي، وجمع من الكتاب والمهتمين .

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وقرأ القاص عبد الكريم ، خلال الأمسية التي أدارها القاص عبد الرحيم العدم ، قصة بعنوان " أناديكم " ، والتي تناول فيها حياة المنفى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.


كما قرأ قصة بعنوان " ذهول طارئ " ، والتي تطرق خلالها الى هموم وتطلعات المرأة.
يشار إلى أن الكاتب عبد الكريم يحمل شهادة الماجستير في الأدب العربي ، وصدر له ثلاث مجموعات قصصية وهي الجمل الانجليزي، مصعد مزدحم في بناية خالية، والصور الجميلة .

 




 

 


 

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