الزرقاء: إطلاق مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية زراعة الزرقاء اليوم الخميس، مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث في منطقة الرصيفة حول أساسيات إنتاج محاصيل الحقل والتكيف مع آثار التغيير المناخي، وذلك ضمن مشروع المدارس الحقلية الذي تنفذه إدارة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة الهادف إلى تعزيز التنمية الزراعية والبيئية.

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وقال مدير مديرية زراعة الزرقاء المهندس حسين الخالدي، إن وزارة الزراعة تولي جميع الفئات المجتمعية الاهتمام المطلوب؛ إذ إن اختيار هذه الفئة يأتي لتمكين قدراتهم وتحقيق فرص عمل مستقبلية لهؤلاء الشباب في المجال الزراعي.



بدوره، قدم رئيس قسم الإرشاد المهندس في المديرية زياد العقيل عرضًا عن المدارس الحقلية وكيفية عملها وأهدافها وطرق تنفيذها والنشاطات المنوي إقامتها خلال الجلسات اللاحقة وتحليل النظام البيئي.



وأوضح مدير دار تربية الأحداث صقر المعايطة، أن من أهداف دار تربية الأحداث، إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع من خلال البرامج التعليمية وبرامج التدريب المهني .