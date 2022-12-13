الزهير تفتتح الندوة العربية الأولى في الشرق الأوسط للسلامة والصحة المهنية

الوكيل الإخباري

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- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزّهير أهميّة خلق حالة وعي عام وشامل بأهمية توفير بيئة آمنة في المنشآت تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، بما يمنع التعرض للحوادث والإصابات، ويحافظ على المكونات المادية من التلف والضياع، ويساهم في تحقيق أهداف المنشآت ويدعم تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بها.جاء ذلك خلال افتتاح المهندسة الزهير اليوم الثلاثاء، الندوة العربية الأولى للسلامة والصحة المهنية، والتي تنظمها -عن بعد- مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الجمعية العربية للصحة والسلامة المهنية العراقية وتستمرّ ليومين، بمشاركة أكثر من 250 مشاركاً يمثّلون هيئات التقييس العربيّة والمشغلين الاقتصاديين في عدد من الدول العربيّة، في حدث ينظّم للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.وأوضحت المهندسة الزهير إن هذه الندوة تأتي في سياق الجهود الكبيرة الرامية لقيام المنشآت العربية على وجه الخصوص بتبني وتطبيق الممارسات الفضلى لرفع فاعلية وكفاءة أنشطة السلامة والصحة المهنية المتخذة، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة عمليات منتظمة ومستمرة مدعومة باستخدام أدوات مناسبة وملائمة وبشكل استباقي.وتتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية دور الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لإدارة السلامة والصحة المهنية ISO/TC 283 في سابقة تعد الأولى من نوعها بعد أن كان تمثيل منطقة الشرق الأوسط مضمومًا إلى المناطق المجاورة تحت رئاسة ممثل غير عربي.كما عقدت المؤسسة خلال العامين الأخيرين اجتماعات مع أكثر من دولة عربية، وشاركت بجلسات نقاشية ضمّت مهندسي السلامة في عدة منشآت حاصلة على شهادة المواصفة القياسيّة (ISO 45001) الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية كما ضمت هذه الجلسات مدققين معتمدين على اشتراطات المواصفة، وذلك بهدف جمع التغذية الراجعة عن تطبيق المواصفة والاطلاع عن كثب على التحديات التي واجهت المنشآت العربية في تطبيقها ومدى ملاءمة المواصفات لاحتياجات المنشآت على أرض الواقع.