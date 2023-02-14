الزيادات يستقبل نائب وزير العدل الألمانية

الوكيل الإخباري - استقبل وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في مكتبه، اليوم الثلاثاء، نائب وزير العدل في جمهورية ألمانيا الاتحادية/ سكرتيرة الدولة الدكتورة انجليكيا شلونك والوفد المرافق لها.

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وأكد الزيادات خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين ومتانة العلاقات ما بين وزارة العدل الأردنية الألمانية، لافتا إلى أن البلدان يرتبطان بمذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في الأنظمة القانونية والقضائية.



وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز سبل التعاون النوعي المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين.



ومن جانبها قالت نائب وزيرة العدل في جمهورية ألمانيا الاتحادية إن التعاون الأردني الألماني تعاون بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني والقضائي، وأضافت أنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سيتم عقد عدد من اللقاءات وورش العمل والزيارات المتبادلة.



وبحث الجانبان بحضور كل من أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تعزيز سيادة القانون في اطار المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه حاليًا والذي يهدف الى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجزائية في الأردن بما يتماشى والتوجهات الإستراتيجية لاستراتيجية قطاع العدالة (2022-2026) وأهمية توظيف التكنولوجيا والرقمنة في تطوير منظومة العدالة.

كما أشار الزيادات إلى التطور الذي شهدته الوزارة وقطاع العدل في موضوع تيسير سبل الوصول للعدالة وتقديم المساعدة القانونية والتوسع في العقوبات البديلة وإجراء المحاكمات عن بعد.



يذكر أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 2022/9/21 بين وزارة العدل ونظيرتها في الجمهورية الألمانية وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية من خلال تبادل الخبرات.