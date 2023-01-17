10730 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر كانون أول الماضي.



وفي التفاصيل، أشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أنه تم عقد 10730 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.



وأضافت أنه تم إصدار 219 حكم قضائي بعقوبة بديلة عن الحبس خلال كانون أول الماضي.



وبيّنت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة بلغ 2.6 مليون ورقة لنفس الفترة، فيما استقبلت نحو 30 طلب مساعدة قانونية.

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ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.



