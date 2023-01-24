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الثلاثاء، 24-01-2023 02:12 م

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت وزارة العدل عدد المعاملات المنجزة في المراكز الشاملة للخدمات الحكومية الثلاثة في عمّان والزرقاء والكرك، خلال شهر كانون أول الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أنه تم إنجاز 64698معاملة في كافة المراكز الشاملة.

وقالت إن عدد المعاملات المنجزة في مركز العاصمة عمّان بلغ 38508 معاملة، وفي مركز الزرقاء 12029 معاملة، أما في مركز الكرك تم إنجاز 3463 معاملة.

وأضافت الوزارة أنه تم إصدار 537 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا في الفترة 2022/1/1 - 2022/12/31.

وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.

وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

 




 

 


 

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