السراحنة : الحكومة لن تتراجع عن فتح القطاعات

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، عدم وجود نيّة لدى الحكومة بالعودة عن فتح القطاعات مطلع الشهر المقبل، كما أن اللجنة لن تسمح بذلك إلا في حال تفشي فيروس كورونا بشكل يستحيل معه السيطرة على الوباء "وهذا غير متوقع".



وقال السراحنة في تصريحات صحفية إن اللجنة تراقب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية لتولّد قناعة لديهم بأن الجائحة انتهت وأن فيروس كورونا لم يعد موجودا، وهو ما يثير القلق ويدفعنا للمطالبة بالتشدد في ضبط الاجراءات من قبل الجهات الرقابية.

اضافة اعلان