الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

السراحنة: شيغيلا سريعة الانتشار ولكنها ليست وباء

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الثلاثاء، 19-10-2021 08:54 م

السراحنة: شيغيلا سريعة الانتشار ولكنها ليست وباء

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة إن جرثومة شيغيلا التي ظهرت في جرش وعجلون ليست وباء أو جديدة، وهي تصيب الانسان وسببها التلوث.

وأضاف في تصريحات لقناة المملكة الثلاثاء، أن الجرثومة سريعة الانتشار ولكنها ليست وباء، وتختلف كلياً عن فيروس كورونا.

وبين أن الوقاية من الجرثومة يكون من خلال تعقيم اليدين، داعيا وزارة الصحة ومديرياتها للكشف على المدارس والمياه داخلها وأماكن بيع المواد الغذائية داخلها.

ولفت إلى أن أوضاع المصابين بالجرثومة جيدة، وتم اخراج أغلبهم من المستشفيات.

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