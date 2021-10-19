وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بجرثومة شيغيلا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت وزارة الصحة في منشور لها على فيسبوك أعراض الإصابة بجرثومة "شيغيلا":



- الإسهال ويحتوي عادة على دم أو مخاط.



- آلام المعدة أو التقلصات بالمعدة المؤلمة.



- ارتفاع درجات الحرارة.



- الغثيان أو التقيؤ.



بدوره قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إن جرثومة شيغيلا تنتقل عبر الماء والأغذية الملوثة منوها أنها عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تسمى " الشيغيلا".



وأضاف بلعاوي أن الإصابة بجرثومة شيغيلا ليست خطيرة ويمكن التعافي منها خلال أسبوع بعد العلاج .

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