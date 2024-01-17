السعايدة يوعز بتكثيف الجولات الرقابية على قطاع التعدين

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة لكوادر الهيئة بتكثيف تنفيذ حملات التفتيش والرقابة المكثّفة على قطاع التعدين، بما في ذلك مقالع البازلت العاملة بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة والعاملة دون ترخيص.

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وشدّد السعايدة على مواصلة عمليات الرقابة وتكثيف حملات التدقيق على كافة الشاحنات المحملة للتأكد أن المواد الخام تم تحميلها من مواقع مرخصة وأن جميع المخالفات تم تصويبها.



وأشاد بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظات المعنية لتعزيز الدور الرقابي على القطاع، من خلال الاستجابة السريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداء وحجز الآلية المستخدمة في الموقع المخالف والتحفظ عليها.



وثمّن إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية والمال العام.

