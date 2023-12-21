وفاة الفنان الأردني علـي العبـادي - صورة

الوكيل الإخباري - نعى نقيب الفنانين الاردنيين واعضاء النقابة زميلهم "علـي خلـف العبـادي " بعد ان وافته المنية يوم أمس الاربعاء



وقالت النقابة في بيان صادر عنها :" إيماناً بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين المخرج "محمد يوسف العبادي" ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بمزيد من الحزن والمواساة الزميل "علي خـلـف العـبّـادي" .. نسأل الله أن يتغمد الزميل الفقيد الغالي برحمته وعفوه ومغفرته وأن يجعل مثواه فسيح جناته ، وأن يلهم عائلته وزملاءه وأهله الكرام جميل الصبر والسلوان "



من جهته نعى نقيب الفنانين الاردنيين محمد العبادي الراحل علي العبادي قائلا :" فقد مفجع وموجع ..ابن العم والزميل علي خلف العبادي عضو نقابة الفنانين الأردنيين في ذمة الله اللهـم اجبر مصابنا

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