السفارة المكسيكية تنظم لقاء لتعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والمكسيك

الوكيل الإخباري - نظمت السفارة المكسيكية في عمان، لقاء صحفيا في مقرها اليوم الأحد، لتبادل الآراء حول إمكانية التشبيك وتعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والمكسيك.

اضافة اعلان



واكد السفير المكسيكي في عمان روبيرتو هيرنانديز، أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والصحفيون في تعزيز العلاقات وتنميتها بين البلدين، والترويج لكلا البلدين في مختلف المجالات لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على مختلف المستويات والتطور الذي تشهده في مختلف الميادين.



وعرض الصحفيون من كلا الجانبين لتجربتهم الصحفية والتحديات التي تواجه العمل، وسبل تبادل المعلومات والزيارات بين الجانبين، والاستفادة من الفرص المتوفرة للتدريب وتأهيل الصحفيين والنهوض بهم ورفع سويتهم المهنية.



واستمع الوفد المكسيكي إلى إيجاز حول دور الأردن المحوري في المنطقة، والدور الذي يلعبه لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، والدور الإنساني الذي يقوم به الأردن نيابة عن العالم في استقبال وايواء اللاجئين وتقديم الخدمات لهم في مختلف المجالات والعبء الكبير الذي يتحمله في هذا الإطار.



ويزور الوفد المكسيكي المملكة في إطار جولة لمنطقة الشرق الأوسط، زار خلالها عددا من المناطق السياحية والثقافية في المملكة.



واشاد أعضاء الوفد الصحفي المكسيكي مميزات الأردن سياحيا وثقافيا وحضاريا.