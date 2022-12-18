الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

البريطانيون يشبهون زيلينسكي بالمتشرد

والد الشهيد سائد المعايطة يكتب: سلامٌ على شهيد القلعة ورفاقه

المجالي: افتتاح وتشغيل مرسى السفن السياحي نهاية الشهر المقبل

الخرابشة: مذكرتا تفاهم لاستكشاف الليثيوم والذهب جنوب المملكة

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض القبرصي والأمطار القادمة الى الأردن

عودة دوام طلبة المدرسة الزراعية في الطفيلة إلى الوضع الاعتيادي

الأحد، 18-12-2022 01:13 م

السفارة المكسيكية تنظم لقاء لتعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والمكسيك

1671358252841


الوكيل الإخباري - نظمت السفارة المكسيكية في عمان، لقاء صحفيا في مقرها اليوم الأحد، لتبادل الآراء حول إمكانية التشبيك وتعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والمكسيك.

اضافة اعلان


واكد السفير المكسيكي في عمان روبيرتو هيرنانديز، أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والصحفيون في تعزيز العلاقات وتنميتها بين البلدين، والترويج لكلا البلدين في مختلف المجالات لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على مختلف المستويات والتطور الذي تشهده في مختلف الميادين.


وعرض الصحفيون من كلا الجانبين لتجربتهم الصحفية والتحديات التي تواجه العمل، وسبل تبادل المعلومات والزيارات بين الجانبين، والاستفادة من الفرص المتوفرة للتدريب وتأهيل الصحفيين والنهوض بهم ورفع سويتهم المهنية.


واستمع الوفد المكسيكي إلى إيجاز حول دور الأردن المحوري في المنطقة، والدور الذي يلعبه لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، والدور الإنساني الذي يقوم به الأردن نيابة عن العالم في استقبال وايواء اللاجئين وتقديم الخدمات لهم في مختلف المجالات والعبء الكبير الذي يتحمله في هذا الإطار.


ويزور الوفد المكسيكي المملكة في إطار جولة لمنطقة الشرق الأوسط، زار خلالها عددا من المناطق السياحية والثقافية في المملكة.


واشاد أعضاء الوفد الصحفي المكسيكي مميزات الأردن سياحيا وثقافيا وحضاريا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1671360668373

الأعلى للسكان والصيادلة ينظمان لقاء حول خدمات تنظيم الأسرة

IMG_0196_0

الضمان للعاملين في الزراعة: التسجيل ببرنامج استدامة ++ مستمر

IMG_0196_0

ضمان القروض: برنامج ائتمان الصادرات يهدف لدعم المنتج الوطني

639eee531f634

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

5202116164412186929678

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

default_image (1)_1 (1)

المستقلة للانتخاب: النصاب يحول دون عقد المؤتمر العام لحزب "نبض الوطن"

أخبار متعلقة
jkIZmqSem9h5Ea7yMamhJo6WY6E6ZmKh6cBbUug4

أمين عمان يشارك في المنتدى العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز

102016267564922

افتتاح المدرسة الأردنية الكورية الصناعية في الزرقاء

19_2021-637599514582838845-283

الشبكة الإسلامية لإدارة مصادر المياه تنظم حوارا حول الحصاد المائي

1669729714480

وزير الأوقاف يستقبل سفير بروناي لدى الأردن

الجامعة-الهاشمية

الجامعة الهاشمية تبحث التعاون الأكاديمي مع اليابان

image (100)

السديري يفتتح مركزا صحيا يخدم اللاجئين في مخيم الزرقاء