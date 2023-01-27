السفارة الهندية بعمان تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

الوكيل الاخباري - أقامت السفارة الهندية في عمان مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلادها، حضره عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.



وأكد السفير الهندي في عمان أنور حليم بكلمته التي ألقاها أثناء الحفل، أن الهند والأردن يرتبطان بعلاقات وثيقة وودية طويلة الأمد، ويتشاركان الكثير من الاهتمامات في المحافل الدولية، ويسعيان من أجل السلام والاستقرار العالميين.

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