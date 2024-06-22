السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوغا

الوكيل الاخباري - احتفلت السفارة الهندية في عمان مساء أمس، باليوم العالمي العاشر لليوغا (IDY) 2024، من خلال أداء جلسة استعراضية كبيرة لليوغا في مدينة الحسين الرياضية.

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وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك مدارس اليوغا البارزة في الأردن، وأصدقاء الهند في الأردن، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والطلاب، وممثلي جمعيات الجالية الهندية، والمغتربين الهنود وعشاق اليوغا .