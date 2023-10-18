السفير العضايلة: جرائم حرب يندى لها الجبين

الوكيل الإخباري -

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استهل مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية، بالتأكيد على أنه لا يمكن أن لا تكون غزة وأهلها وجرحهم النازف ومصابهم إلا فاتحة القول واستهلال الكلام، داعياً لقراءة الفاتحة على الأرواح التي سقطت في غزّة جراء العدوان الغاشم.وقال العضايلة أمام رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع "لا يمكن أن نبدأ اجتماعنا هذا دون أن نستذكر أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة وما يتعرضون له من عدوانٍ اسرائيلي آثم وجرائم حربٍ بشعة ونكراء وإبادة تستهدف المدنيين الأبرياء ويندى لها الجبين".