السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بالتشاركية

الوكيل الإخباري -

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عقدت وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني المشترك (Team Jordan) برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وبمشاركة أكثر من 30 جهة من وزارات ومؤسسات حكومية وعامة وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والقطاع الخاص.وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن انعقاد هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوصيات استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026 التي أطلقتها الوزارة مؤخراً كإحدى مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي لعام 2033، مؤكدة أن الهدف من تشكيل الفريق هو توحيد الخطاب والسردية لترويج الاستثمار بين مؤسسات الدولة من حيث الرسائل الموجهة الى المستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات ذات الأولوية.وأشارت السقاف إلى أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، للوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، مؤكدة على أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.