الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 12:32 م

السياحة: منح رخص لــ 40 دليلا بلغات نادرة ومطلوبة

دليل سياحي يشير الى احد المسارات السياحية في جرش-(ارشيفية)


الوكيل الإخباري- منحت وزارة السياحة والآثار، رخص مزاولة مهنة الدلالة السياحية، لــ 40 دليلا سياحيا بلغات نادرة ومطلوبة، بعد أن عقدت لهم دورات تدريبية بالتعاون مع جمعية أدلّاء السياح وكلية عمون الجامعية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن القطاع السياحي يشهد طلبا متزايدا على الأدلاء في ظل انتعاش حركة السيّاح الدوليين في الأردن، لافتة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي انسجاماً مع محور تطوير الموارد البشرية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025.

وبينت، أن اللغات التي مُنح تراخيص مزاولة المهنة لأدلائها في هذه الدفعة هي: اللغة الفرنسية، الروسية، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، الصينية، اليونانية، الأندونيسية، البرتغالية، البولندية، الرومانية، التركية، التايلندية، والأوردية.

وقالت الوزارة، إنها تسعى من خلال هذه الدورات التدريبية، إلى توفير أدلاء سياحيين قادرين على مزاولة مهنة الدلالة السياحية بكل إتقان وفي مختلف اللغات، ما يضمن إيصال المعلومة الصحيحة والواضحة للزائر عن المنتج السياحي الأردني المتميز، لافتة إلى أنه سيتم ترخيص دفعة جديدة من الأدلاء السياحيين بعد تدريبهم، ومنحهم مزاولة مهنة الدلالة السياحية في آذار المقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_3823

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

1675253762778

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

486688_1_1675252642

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

1202330165825688597252

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

11202227155748351512773

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

maxresdefault (7)

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

أخبار متعلقة
120232112319260513052

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

323161926_499406352297394_2243205755721814579_n

الأمن ينشر الصور الأكثر تفاعلاً لعام 2022

M63A2668

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

w

ورشة حول الترجمة الفورية بجامعة جدارا

1672838913458

رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

0L5A4591

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون