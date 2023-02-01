السياحة: منح رخص لــ 40 دليلا بلغات نادرة ومطلوبة

الوكيل الإخباري-

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منحت وزارة السياحة والآثار، رخص مزاولة مهنة الدلالة السياحية، لــ 40 دليلا سياحيا بلغات نادرة ومطلوبة، بعد أن عقدت لهم دورات تدريبية بالتعاون مع جمعية أدلّاء السياح وكلية عمون الجامعية.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن القطاع السياحي يشهد طلبا متزايدا على الأدلاء في ظل انتعاش حركة السيّاح الدوليين في الأردن، لافتة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي انسجاماً مع محور تطوير الموارد البشرية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025.وبينت، أن اللغات التي مُنح تراخيص مزاولة المهنة لأدلائها في هذه الدفعة هي: اللغة الفرنسية، الروسية، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، الصينية، اليونانية، الأندونيسية، البرتغالية، البولندية، الرومانية، التركية، التايلندية، والأوردية.وقالت الوزارة، إنها تسعى من خلال هذه الدورات التدريبية، إلى توفير أدلاء سياحيين قادرين على مزاولة مهنة الدلالة السياحية بكل إتقان وفي مختلف اللغات، ما يضمن إيصال المعلومة الصحيحة والواضحة للزائر عن المنتج السياحي الأردني المتميز، لافتة إلى أنه سيتم ترخيص دفعة جديدة من الأدلاء السياحيين بعد تدريبهم، ومنحهم مزاولة مهنة الدلالة السياحية في آذار المقبل.