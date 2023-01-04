رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

الوكيل الإخباري - وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إلى المنامة في زيارة رسميَّة، يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، ويُجري مباحثات حول العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشَّقيقين والقضايا والملفَّات ذات الاهتمام المشترك.

اضافة اعلان



ويترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووليُّ عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سموُّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، غداً الخميس اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - البحرينيَّة المُشتركة.



وسيجري عقب انعقاد اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - البحرينيَّة المُشتركة، توقيع عدد من الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم في مجالات التِّجارة والصِّناعة والصحَّة والتَّعليم والنَّقل والسِّياحة والإعلام.



ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء، الدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والتَّربية والتَّعليم ووزير التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والسِّياحة والآثار مكرم القيسي، والدَّاخلية مازن الفرَّاية، والصحَّة الدكتور فراس الهواري والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين ووزير العمل يوسف الشمالي والثَّقافة هيفاء النجار.



وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله مطار البحرين وزير الخارجيَّة البحريني / رئيس بعثة الشَّرف عبد اللَّطيف الزِّياني، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، ومحافظ المحرَّق سلمان المنَّاعي، وسفير مملكة البحرين لدى الأردن أحمد الرُّويعي، والسَّفير الأردني لدى مملكة البحرين رامي وريكات وعدد من أركان السَّفارة الأردنيَّة في المنامة.



وجرت لرئيس الوزراء لدى وصوله مطار البحرين مراسم استقبال رسميَّة.