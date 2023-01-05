78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن أن مجموع كميات المياه الداخل إلى جميع سدود المملكة خلال 24 ساعة الماضية لغاية الساعة السابعة صباحا هذا اليوم الخميس الموافق (5/1/2023) بلغت (7) مليون و(546) ألف متر مكعب لترفع التخزين الكلي إلى 78.5 مليون م3.

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حيث بلغت الكميات الداخلة الى سد الموجب (5) مليون و(760) ألف م3، سد الوالة (596) ألف م3، سد التنور (248) ألف م3، سد الملك طلال (665) ألف م3، سد وادي العرب (80) ألف م3، سد الوحدة (98) ألف م3.

وقالت الوزارة إن الهطول المطري الأخير أدى لرفع نسبة تخزين السدود إلى (27.93)% من مجموع كميات تخزين السدود والبالغة (280) مليون متر مكعب.

